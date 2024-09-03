兆豐銀行深知FIDO無密碼驗證對於防詐及高齡友善服務幫助極大，將應用場景擴展至兆豐金控集團子公司，於2023年6月領先同業提供金融FIDO註冊及應用服務，整合集團資源建立金控生態圈，並持續拓展不同的生活應用場景以深化服務體驗，於同年12月攜手「財團法人聯合信用卡處理中心」，首家推出信用卡3D驗證結合金融FIDO服務，除了有效保護個人資料與確認身分之外，再將金融FIDO服務由「金控生態圈」擴展至「支付生態圈」，達到跨平台多元應用場景的加乘效果；本項服務以使用者為中心，讓客戶於線上刷卡時，免輸簡訊驗證碼，不僅可改善國外地區接收台灣簡訊的問題，亦可有效防範偽冒盜刷及簡訊驗證碼遭攔截，保障網路刷卡交易安全。

為落實企業社會責任與永續經營，致力於提供安全友善的數位服務目標而努力，自「金融FIDO」服務推出以來，即積極尋找適合的應用場景，今年5月再推出「金融FIDO」支援「第二類數位存款開戶」驗證服務，凡兆豐銀客戶申辦數位存款帳戶時，無需再輸入網路銀行帳號及密碼，或尋找讀卡機與實體卡片，僅需打開「兆豐身分認證App」掃描網頁上的QR Code，即可快速完成身分驗證，大幅縮短線上開戶時間。

兆豐銀行期盼透過本次的推廣活動，能讓更多客戶實際體驗「金融FIDO」無密碼身分驗證服務為生活帶來的改變，不僅可以簡化銀行業務申辦流程，亦能減少日常中忘記密碼帶來的不便，讓每個人都能安全、高效、便捷享受金融服務，實現普惠金融的願景與承諾。