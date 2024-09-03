土銀長年耕耘都更授信案，不僅是國內都更危老融資領頭羊，更運用自有土地參與都更，也因此獲配不少「都更分回宅」物件，本次釋出的「吉美大安花園」即是其中之一。

土銀本次公告標售臺北市大安區大安路二段82號7樓、7樓之1、8樓之1、11樓、11樓之1及80號11樓，即「吉美大安花園」6戶，每戶總價約1億3,521萬元至1億5,251萬元、坪數約80~90坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157~159.5萬元。

土銀指出，「吉美大安花園」最大優勢在交通位置，除鄰近大安森林公園與東區商圈，生活機能佳，距台北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，附近學區涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂一手掌握臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

內部配置分面，「吉美大安花園」大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33％，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土銀身為百分百公股銀行，自90年初即響應政策開辦承作都市更新融資業務，在長期深耕都更與危老重建不動產融資的努力下，截至112年底，土地銀行都更融資核准額度約新臺幣1,851億元、縣市政府核定的危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行之首，亦創造超過360個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區。