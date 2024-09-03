大陸有正妹因上班一年後暴增20公斤，不僅身體、精神狀況變差，面貌也不好，她後來果斷離職才有改善。（圖／翻攝自微博）

上班真的發胖？大陸廣東省東莞市有正妹上班一年多便暴肥20公斤，並且身體狀況差、精神、面貌也不好，於是她果斷離職後，如今狀態便改善許多，她也在日前PO出對比照片，引發網友共鳴「長期加班飲食不定，會壓力胖的」、「過勞肥，長期加班熬夜，內分泌失調，新陳代謝紊亂，就變胖了」。

據《星視頻》報導，大陸廣東省東莞市有女子PO出一段影片，她將自己上班前與上班後的照片變化做對比，並指出上班這一年胖了20公斤，她也指出，當時整個人的狀態越來越不好，身體也不好，精神面貌也很差，後來便果斷辭職，待在家裡做自由業，如今整個人的狀態就好了不少。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「上班真的發胖，坐著忙不完的表格，文件，然後壓力大，又吃外賣，身心備受折磨，然而不工作又沒收入，健康一直在消耗，老了退休基本就是一身基礎病」、「可能就是傳說中的過勞肥，沒有時間休息作息混亂只能點外賣」、「我也是胖了40公斤，每天都想辭職」、「長期加班飲食不定，會壓力胖的」、「過勞肥，長期加班熬夜，內分泌失調，新陳代謝紊亂，就變胖了」。