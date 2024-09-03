輝達AI晶片市占率逾8成，但在超微等競爭壓力下，加上AI刺激資料中心需求大增，黃仁勳希望把輝達從單純硬體製造商，轉型為「一站式商店」供應商，提供打造資料中心所需產品與服務等一切關鍵要素。

黃仁勳把新型資料中心形容為「AI工廠」，並指出輝達擁有所有關鍵要素，懂得如何計設AI基建，讓其與整個生態系統整合起來。由於輝達具備相當獨特的整合能力去設計一座AI工廠，因此能為客戶提供所需要的解決方案。

他強調：「除非你擁有全部要素，否則是不可能每年都打造一座新AI工廠。」

黃仁勳能有此自信，是因為輝達不斷透過研發與併購來取得所有必須要的技術。像輝達專有軟體CUDA是一種軟硬體整合技術，讓客戶能操控輝達的圖形處理器（GPU）來處理所需要的運算任務，為輝達過去17年來成功的基石。

除此之外，輝達不斷投資AI模型訓練所廣泛使用的「無限頻寬」（InfiniBand）技術。例如其五年前以70億美元收購的Mellanox Technologies，就是處於領導地位的無限頻寬設備製造商。

輝達還同時持續投資由AI驅動最佳化的升級版乙太網路服務。其財務長克瑞斯（Colette Kress）預期這領域的投資，將在明年成為公司的重大營收來源。

乙太網路服務是輝達包括中央處理器和網路晶片等，一系列資料中心產品裡的一部份，用來整合整體運作，讓各種資料中心的設備能無縫接軌。

輝達為因應包括醫療看護和機器人等，各個不同產業的特殊需求而不斷調整，並提供相關的軟硬體設置。