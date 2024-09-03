無獨有偶，東海大學EMBA班CEO組，包括普利司博投資公司負責人游志豪與其妻普利斯博投資公司監察人徐麗花。另普利斯博投資董事游至正，與其妻朱子儀，從事個人工作室，擔任彩妝老師，均就讀東海EMBA班二代組，創下全家4人今年都就讀東海EMBA班的紀錄。

中興大學EMBA領袖組企業家或高階主管的就讀名單，包括互益營造總經理吳奇益、鉅灃實業總經理黃冠瑜、至光工具董事長謝武志、麗鯨工業總經理賴建志、加興企業副總盧惠英、潮港城事業董事長謝瑞珉、風間餐飲總經理吳信彥、僑豐造紙董事長王英仁、欣加企業執行董事洪邁、品田國際農畜公司總經理王永盛、稻穗控股資產管理公司董事長賴和貴、明昌國際副董事長張庭瑜，及理虹工程顧問公司總經理邱奕豪。

拓凱實業發言人鄒國泰、聚信醫藥總經理邱睦仁、鑫輝工業經理邱冠甄、盛騰商貿企業總經理粘心怡、俠客文創顧問公司行政總監杜惠萍、活力寶貝國際股東兼營運長鄭芸芸、先進光電副總林廷樺、旭益汽車實業董事長柯文森、華新醫材集團副董事長沈淑玉、綠昇貿易行銷公司總經理陳文學，及天芼本草藥研科技副理沈孟儀等人，使得今年共有24位高階經理人，都就讀中興大學EMBA領袖組。

至於東海高階EMBA班，還包括台中璽瑞美學牙醫診所兒童牙醫師侯政廷，及台中榮總口腔醫學部醫師陳惠鈴，就讀CEO組兩人特色為醫師（非從商或企業管理人），但也來就讀東海EMBA。

禾康消防儲備CEO詹凱儒，及主亨防災顧問公司負責人嚴正奇，都就讀東海CEO組，兩人的特色為EMBA112級學生陳淞屏（禾康消防總經理，東海企管系友）的員工，均因總經理推薦而來就讀東海CEO組。

美商台灣賀寶芙國際總裁組江永存、蘇秀真，念東海EMBA班CEO組，兩人特色為為夫妻一起來就讀；尊義營造董事長林淑觀，也EMBA的CEO組，合計就讀東海EMBA班CEO組的企業家，共計11位。