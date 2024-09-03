目前在世長人之中，梅赫札德的身高排名第2。

目前在世的全球第2長人、身高246公分的伊朗運動員梅赫札德，今年再度代表國家進軍2024巴黎帕運。只是他在巴黎選手村睡得可能不太好，因為他的身高實在太高了，沒有合用的床鋪能供他使用，不得不睡在地板上。

綜合《紐約郵報》、奧運相關新聞網站《深入賽場》（inside the games）2日報導，2024巴黎帕奧坐地排球（Sitting Volleyball）的伊朗隊員梅赫札德（Morteza Mehrzad；Morteza Mehrzadselakjani），身高8呎0.85吋（約246公分），他是歷史有紀錄以來身高排名第7的長人，也是目前在世長人之中第2高，僅次於8呎3吋高（251.46公分）的土耳其農民柯森（Sultan Kosen）。

2024巴黎帕運男子坐地排球伊朗隊員梅赫札德（中）的過人身高占盡優勢。圖為1日伊朗對峙巴西時梅赫札德攔網。（美聯社）

梅赫札德2016年初登帕運殿堂，當時即以帕運或奧運身高最高的運動員小有名氣，令籃球場上第一長人也相形見絀。遇到離地6呎4吋（193公分）的球，梅赫札德坐在輪椅上也能照殺不誤。伊朗坐地男排隊總教練雷札伊（Hadi Rezaei）說，上一屆東京帕運主辦方為梅赫札德設置了一張特別訂製的床鋪，今年2024巴黎帕運則無此待遇，「他只能躺在地板上睡覺了」。此事令他今年又成了帕運新聞焦點人物。

伊朗1988年首爾帕運首度參加男子坐地排球，參賽9屆有7屆奪冠。雷札伊說，即使沒有床鋪可睡，梅赫札德鬥志絲毫未減。前兩屆帕運，伊朗隊都在男子坐地排球奪金，梅赫札德今年第3度參賽仍以奪金為最重要的目標：「對他來說，無論是躺在地板上睡覺還是肚子填不飽，都沒關係，無論如何他都懷抱著奪冠的念頭。他可說是陣中最佳球員。」

#JeuxParalympiques #volleyassis March prometteur à l’Arena nord, entre l’Iran patron de la discipline et emmené par le géant Morteza Mehrzad, et l’Ukraine cinquième mondial 🏐 🏐 🏐 ⁦@libe⁩ pic.twitter.com/0gI1f20p7g — Sabrina Champenois (@sabbchamp) August 30, 2024

梅赫札德謙虛以對：「謝謝這個最佳球員稱號，但我不敢當。我們的每一個隊友組成了世界上最棒的球隊。」伊朗隊周日（1日）接連擊敗烏克蘭、巴西獲得晉級。

來自於伊朗北部裏海畔小鎮洽盧斯（Chalus）的梅赫札德是巨人症（gigantism）患者，今年36歲，身材如此高大的原因在於腦下垂體分泌生長激素過多。15歲那年，個性害羞的梅赫札德騎自行車發生車禍，骨盆骨折，右腿生長受限，比左腿短了6吋（15.24公分），平時靠柺杖行動，有時需用輪椅代步。他罹患憂鬱症，大多數時間因為身障與過人身高不敢出門，過去5年很少離開住所，通常在家看書或看電視。

梅赫札德說，坐地排球運動讓他更加認識自己的個性，也從人們的眼中看到了自豪，有些人甚至不知道他是身障者，「在發現這項運動之前，我是個只因為身高出名的人；自從接觸這項運動，我的一切都改變了，無論是經濟或者社交層面，大大改變了我的生活，我無法想像沒有坐地排球的人生」，他對於教練感激之情難以言喻，「假如他對我沒有信心，我今天就不會在這裡了」。