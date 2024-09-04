櫃買中心表示，經形式審閱第一上櫃及金融業上櫃公司公告申報之113年第2季財務報告，除大略-KY未依規定期限公告申報113年第2季財務報告外，未有其他應調整交易方式及處置事由之公司。
大略-KY公司前因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，且遲未補正，經本中心公告自113年8月23日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今；今因其未依規定期限公告申報113年第2季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。
第一上櫃及金融業上櫃公司113年第2季財務報告形式審閱結果出爐，除大略-KY(4804)未依規定期限公告申報113年第2季財務報告外，未有其他應調整交易方式及處置事由之公司。
櫃買中心表示，經形式審閱第一上櫃及金融業上櫃公司公告申報之113年第2季財務報告，除大略-KY未依規定期限公告申報113年第2季財務報告外，未有其他應調整交易方式及處置事由之公司。
大略-KY公司前因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，且遲未補正，經本中心公告自113年8月23日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今；今因其未依規定期限公告申報113年第2季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。
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