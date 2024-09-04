南部國軍某醫院一名少校司藥官，偶日前往藥庫時，見到女醫務員和同時在聊天，竟然不顧其他人在場，直接正面擁女醫務員，經過女方掙扎後才放手，事後就直接離去，女醫務員不甘受騷擾，事後立刻向院方申訴並報警。該位少校遭依違反性騷擾防制法，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

根據判決書，該位少校司藥官在民國111 年12月某日傍晚，在國軍某醫院地下一樓藥庫，見到女性醫務員在辦公室內，竟當著還有其他同事在場時，直接從正面擁抱女醫務員，嚇得女方當場花容失色，事後向院方提起申訴並報警提告。

女醫務員表示，案發當時她正和同仁在辦公室聊天，少校進入一進入辦公室，先叫她的名字，接著就敞開雙手正面環抱上半身，她完全來不及反應，感到非常錯愕。女同仁也證稱，案發當時正在和醫務員講話，少校進來辦公室突然面對面抱住醫務員，自己看到那一幕感到很錯愕，醫務員遭抱住後嚇到，很錯愕。

但是該位少校辯稱，是因為兩人先在電話上起爭執，她前往女方辦公室時，見到女方疑似在哭泣，才張開雙手上前安慰，並沒有擁抱行為。辯護人也辯稱，擁抱行為在許多國家是常見的打招呼方式，並無性騷擾犯意。

法官調閱醫院監視器，該為少校確實在辦公室內對女方有擁抱行為，舉動讓女方不悅， 依違反性騷擾防制法，判處有期徒刑3月，得易科罰金。