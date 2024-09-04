擔心再開羈押庭？被爆京華城「關鍵便簽」 柯文哲嘆氣回一句

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地方法院裁定無保請回。北檢則向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告，高院預計今（4日）就會作出裁定。不過，《鏡週刊》今則爆出檢方還查扣都發局2020年4月的一份便簽，直指柯2020年4月給前副市長彭振聲一個便簽「他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢」。對此，柯文哲上午面對媒體追問皆未回應，僅說要安排記者會再來說。

媒體今早守在柯文哲住家門口，一見到他出門，立刻詢問「被爆出2020年4月寫『便簽』給彭振聲」、「北檢提抗告會不會擔心又開羈押庭」、「怎麼看競總財務長李文宗列被告」、「聽說有支持者輕生」等問題，柯文哲神情凝重都沒有說話，隨即搭上自家的車離去。

不過，柯文哲上車後小聲地說「唉」，並回覆等開記者會再說，就匆匆上車離去。但媒體追問什麼時候開記者會，他則未作回應。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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