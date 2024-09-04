今年國慶主視覺公布，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並結合主題語句「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」。（資料照，郭吉銓攝）

今年的國慶主視覺於昨（3）日出爐，設計回歸中華民國國旗色調，並寫明「中華民國，生日快樂」。國民黨立委洪孟楷憶及過往8年蔡政府時所主導的主視覺，直言立法院長韓國瑜這次真的做對了， 讓海內外都看見中華民國存在的事實。

洪孟楷今在臉書指出，今年國慶典禮主視覺出爐，回歸青天白日滿地紅元素，設計美學各有特色，但標語回歸到典禮的本身，不是「這個國家」、不是偷渡政治意識、就簡單明瞭的八個字「中華民國生日快樂」！讓海內外都看見中華民國存在的事實。

洪孟楷進一步說道，過往8年蔡政府時所主導的主視覺，多出許多不同色系，美其名是多元，但實際上卻淡化象徵我國國旗的紅藍白三色，「但重要的是在視覺或典禮設計上，往往正式國名曖昧不明，造成每年都有媒體或國人在乎是慶祝誰的生日？」

對於韓國瑜主導的國慶籌備會，洪孟楷認為，今年標語簡單明瞭，就是凸顯壽星、彰顯生日，讓外界都了解，也絕不忽視中華民國歡慶113年的事實，並且也堅信能繼續長治久安。洪孟楷強調，國旗是經典、是驕傲，絕對不是偶一為之的消費，打從心裡認同這面國旗，回歸到對國慶大典的重視，沒有偷渡意識形態，「韓院長這次真的做對了」。