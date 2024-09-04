台中市南屯區今（4）日上午6時傳出一起墜樓事故。據了解，一名68歲江姓男子不明原因忽然從高處墜落，身體往下摔時經過附近屋頂時傳出巨響，嚇壞住戶。警消獲報到場時，驚見江男倒臥血泊、已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告死亡；警方已通知江男女兒到場認屍，至於詳細事故、過程尚待進一步調查釐清。

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