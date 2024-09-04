周三香港恆生綜合指數早盤暫跌263點或1.5%，為17387點。國企股(H股)指數跌1.5%。科技指數跌1.3%。

恆生指數在九月的前兩日，累計跌了337點。港股周三幾乎所有板塊都下滑。

主流的網路科技股普遍下滑，騰訊、百度、快手跌逾1%，阿里巴巴和京東跌近1%。

國際油價創九個月新低，中海油和中石油皆跌逾4%。

房地產股普遍下滑，龍湖地產跌近2%，中國奧園和融創中國跌逾1%。