周三香港恆生綜合指數早盤暫跌263點或1.5%，為17387點。國企股(H股)指數跌1.5%。科技指數跌1.3%。
恆生指數在九月的前兩日，累計跌了337點。港股周三幾乎所有板塊都下滑。
主流的網路科技股普遍下滑，騰訊、百度、快手跌逾1%，阿里巴巴和京東跌近1%。
國際油價創九個月新低，中海油和中石油皆跌逾4%。
房地產股普遍下滑，龍湖地產跌近2%，中國奧園和融創中國跌逾1%。
美國經濟數據疲弱，美股主要指數周二全面下挫，輝達股價更大跌9.5%。此外金價和油價皆下挫。
周三香港恆生綜合指數早盤暫跌263點或1.5%，為17387點。國企股(H股)指數跌1.5%。科技指數跌1.3%。
恆生指數在九月的前兩日，累計跌了337點。港股周三幾乎所有板塊都下滑。
主流的網路科技股普遍下滑，騰訊、百度、快手跌逾1%，阿里巴巴和京東跌近1%。
國際油價創九個月新低，中海油和中石油皆跌逾4%。
房地產股普遍下滑，龍湖地產跌近2%，中國奧園和融創中國跌逾1%。
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