節目上稱柯文哲收賄數億 民眾黨到北院自訴鍾小平加重誹謗(陳志賢攝)

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭北檢依違背職務收賄、圖利罪聲押，引發各界關注。民眾黨不滿台北市議員鍾小平日前在政論節目上影射柯收賄3、4億元，因鍾屆時不道歉，民眾黨發言人吳怡萱與律師張衛航今早到台北地院提起刑事自訴，控告鍾加重誹謗。吳怡萱說，因北檢一再洩漏不實訊息給特定媒體帶風向，因此不到北檢提告，請求法官查明。

鍾小平9月1日在三立電視新聞台《54陪審團》中討論京華城案時，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北的錢」。民眾黨認為鍾的言論毫無根據，誹謗柯文哲，要求鍾小平限時道歉，因鍾未在期限內道歉，今天提告。

吳怡萱說，9月1日鍾小平不實指控柯文哲主席收受3、4億賄款，含血噴人造謠，配合網媒轉述，名譽受損，呼籲鍾限期道歉，但鍾不道歉，看起來鍾覺得沒關係，提出刑事自訴，民眾黨不相信北檢會秉公處理，鐘要自己向法官說清楚。

媒體問報導柯千萬不明金流一事，吳說，這又可以看出來，北檢提出抗告後，又再次配合特定媒體發出特定偵辦消息，是不是北檢洩漏消息？拜託大家去求證，這些到底是不是真的？ 這如同喊價式誘導，一下子700萬，上千萬，是在喊價嗎？真實嗎？呼籲大家向北檢求證，不要洩漏後，又說不予證實。

對於前副都發局長林洲民曾提醒柯圖利風險一事，吳說，這是容積率由392至560，就是監察院糾正，林洲民是提醒，容積率變成560，前副市長林欽榮召開的都委會審議通過的。

吳說，周刊報導的千萬帳戶，只出現在標題，通篇新聞如組合拳，東批西湊，毀滅人格，她重申如果訊息來自北檢，北檢要出面說明是否洩漏。對於報導的彭振聲便箋部分，還是要強調，這是真的嗎？如果屬實，是北檢給特定媒體嗎？如果是真的，可以看出柯沒有要公務員違法，不違法想辦法，難道不做嗎？

媒體問彭振聲說為何柯不用押？吳回說，是律師說的嗎？消息從哪裡來？要確認真實性。另對李文宗涉政治獻金假帳案交保，她不太清楚，柯不會受到影響。

媒體問對柯的羈押抗告案，有進行沙盤推演？吳說，這由主席律師團處理，黨部有應變小組 隨時準備好，不預設立場，媒體追問若柯後續收押的話，無法行使黨主席情形？吳則說，不預設立場。