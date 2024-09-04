該系統獲國發會「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」支持，協助輕軌駕駛掌握周邊車輛與號誌動態，提升輕軌行車安全。

中華電信透過5G企業專網技術，以低延遲、高速率優勢，結合光達、雷達設備與AI預判系統的整合，實現全天候的汽機車動態監控，將預判到的路口事件訊息推播至輕軌車載裝置。當有違規車輛闖入路口時，系統透過5G C-V2X蜂巢式車間通訊技術，迅速將警報傳遞至輕軌列車，輔助駕駛提前判斷前方路口情形，有效降低事故風險。

並已在高雄輕軌C4凱旋中華站至C17鼓山區公所站間的10處路口進行驗證，藉由本系統的事件偵測及告警功能，將資訊發佈至對應輕軌車載裝置，並透過告警音效與車機介面顯示提醒駕駛員注意。除此之外，本系統也提供駕駛員前方路口輕軌號誌燈態及燈態剩餘秒數，協助駕駛員調配列車速度，更平穩順暢得通過各路口。

並以3D LED設備，提供沉浸式模擬環境，輕軌列車行進過程中可能遇到的突發事件與駕駛視野盲區，也可經歷本系統在不同路況下提供的輔助功能及對駕駛員的告警提醒，縮短反應時間，安全通行路口。

此次成果為軌道系統首次採用5G C-V2X技術，也成就5G戶外N79頻段驗證的關鍵里程碑。中華電信期待未來能持續運用5G技術與智慧交通的專業經驗，推動更大範圍的交通安全應用，為智慧交通帶來更多創新與突破。