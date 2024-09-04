周二台股ADR表現，晶圓雙雄台積電ADR、聯電ADR齊跌超過6%，日月光ADR更重挫8.81%。周三權值王台積電(2330)開跌至894元，盤中最低888元，失守900元大關，回測半年線，隨後跌幅收斂。聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)等均下滑3%以上，聯發科(2454)更大跌6%以上。

AI龍頭股輝達(NVIDIA)大跌9.53%，市值蒸發近2790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。台系AI概念股同樣疲弱，川湖(2059)、廣達(2382)、研華(2395)、欣興(3037)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、訊芯-KY(6451)，緯穎(6669)、AMAX-KY(6933)、勤誠(8210)等挫跌超過半根漲停。

800元以上高價股全軍覆沒，創意(3443)失去千金寶座，台股千金股縮至13席，股王信驊(5274)、股后大立光(3008)分跌近5%、2%。

市場將目光轉向本周即將公布的美國非農就業數據，加上蘋果9月10日關注新品發布會，不過近期量能短缺，上攻無力。法人認為，留意經濟狀況以及消費性旺季題材，有利多題材仍有機會吸引多方進駐，逢低可評估進場，操作上，蘋果概念、休閒娛樂等仍可布局。