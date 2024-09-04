據了解，00919第6次配息期前公告將配息0.72元，預估年化配息率連6季衝破10％，刷新台股ETF配息紀錄後，搶在除息前上車的買盤持續挹注。00919此次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日、配息發放日為10月15日。

00919追蹤臺灣精選高息指數除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，並將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。

進一步觀察，目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益仍具足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息穩定性，配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定收益。

針對高息股選擇方面，謝明志指出不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。