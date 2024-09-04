大陸女星范冰冰在事業高峰之際捲入陰陽合約風波，在受罰約40億台幣後，聲量不如以往，而近年來她積極轉往海外發展，還到韓國拍攝電影。日前她現身香港故宮博物館參加時裝活動，獨特且前衛的裝扮，讓她瞬間成為全場的焦點。

范冰冰3日出席Robert Wun 品牌十周年回歸高定大秀，當天她穿著由服裝師 Robert Wun（雲惟駿）以宇宙為主題設計的禮服壓軸登場，服裝透視材質讓范冰冰下身底褲及美腿若隱若現，再搭配上鑲有不同顏色、大小水讚的頭紗，營造出宇宙中繁星點點的模樣，整體風格十分前衛時尚，且為與造型呼應，范冰冰眼妝也以紫色調為主，看起來氣勢及氛圍感十足。

范冰冰穿著由服裝師 Robert Wun（雲惟駿）以宇宙為主題設計的禮服壓軸登場。（圖／翻攝自微博）

然而，當天活動照片曝光後，有不少網友針對范冰冰的妝容作批評：「化妝能不能適配度稍微高級一點！」、「你們到底讓化妝師整天對我姊姊的臉做什麼」、「為什麼老是畫這種妝，又顯老又難看」、「妝容可以正常一點點，奇異不一定好看，她的這種顏值不代表要扮醜」，不過也有其他人出面緩頰：「我對這次妝容很喜歡，范冰冰本來就是要嘗試各種造型的巨星，我喜歡的就是每次都可以帶給我驚喜的范冰冰」。

其實近期都在香港活動的她，先前就被港媒報導爆出似乎已經定居於香港，不僅從她的社群可發現一些蛛絲馬跡，包括除夕夜與父母在維多利亞海港的遊艇上過、時常曬出人在香港的照片等，甚至近期不時還被網友巧遇。