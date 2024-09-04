在環境保護(E，environment)方面，旺宏於創建時即率先推動永續智慧製造，並深耕科技人才培育及環境友善工程，更以2050淨零排放政策為目標，採用科學方法擬定節能減碳策略並長年落實。2023年時，旺宏投入約新台幣5.7億元於環境安全衛生，達成全年溫室氣體排放量較前一年度減少4.5%；用水回收量達3821百萬公升，全廠用水回收率87.03%；廢棄物回收/再利用總量9875公噸，回收/再利用率97.7%；揮發性有機廢氣(VOCs)平均去除率為97.19%。而在綠能部份，旺宏2023年於廠區建置完成四座自發自用之太陽光電裝置，容量共計約430 kW(瓩)，外購太陽光電超過600萬度，共取得再生能源憑證計6229張，使用再生能源相較於傳統灰電減碳效果達3200噸二氧化碳當量，提前兩年完成國家政策與法規要求之再生能源義務。

社會責任(S，social)上，旺宏的公益社團扶助社會弱勢，總計2023年員工參與公益活動達4513人次，更認養12公里長之「新竹市環保自行車道」，提供市民在舒適健康環境下進行戶外活動。而旺宏教育基金會為培育國內年輕科技人才所設置的「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」連續舉辦20餘年來，已逾4萬名師生人次參與，至去年底所頒發的獎學金更超過新台幣一億八千萬元。

公司治理(G，governance)，旺宏擁有大量優質的國際關鍵技術及智慧財產權，2023年共獲得309件專利，截至去年底，各國專利核准總計9203件，並持續入選IEDM及ISSCC等多項國際知名學術會議。而旺宏的高效能OctaFlash不僅通過業界最高車輛安全標準ISO 26262 ASIL D認證，也榮獲EE Awards「2023亞洲金選獎」年度最佳記憶體產品獎；車用快閃記憶體製造也獲得「ISO 26262」道路車輛功能安全流程及產品符合證書；所有晶圓製造廠、測試廠和管理中心均通過國際汽車推動小組(International Automotive Task Force-下稱IATF)國際汽車工作組的IATF 16949：2016標準認證。