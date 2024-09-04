澳洲統計局表示，排除新冠疫情期間，第二季GDP年增率創下1991/92年度以來新低。此外，第二季人均GDP連續第六個季度下滑。

由於GDP年成長率遠不及10年均值2.4%，有利於通膨壓力緩解，為澳洲央行繼續維持利率不變提供理據。

澳洲央行基準現金利率仍維持在12年高點4.35%。

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