澳洲統計局表示，排除新冠疫情期間，第二季GDP年增率創下1991/92年度以來新低。此外，第二季人均GDP連續第六個季度下滑。
由於GDP年成長率遠不及10年均值2.4%，有利於通膨壓力緩解，為澳洲央行繼續維持利率不變提供理據。
澳洲央行基準現金利率仍維持在12年高點4.35%。
澳洲第二季國內生產毛額（GDP）季增0.2%，優於第一季的季增0.1%，但低於市場預期的季增0.3%。第二季GDP年增1%，較第一季上修後的年增1.3%放緩，但優於市場預期的年增0.9%。
澳洲統計局表示，排除新冠疫情期間，第二季GDP年增率創下1991/92年度以來新低。此外，第二季人均GDP連續第六個季度下滑。
由於GDP年成長率遠不及10年均值2.4%，有利於通膨壓力緩解，為澳洲央行繼續維持利率不變提供理據。
澳洲央行基準現金利率仍維持在12年高點4.35%。
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