林洲民今（4）日表示，處理京華城容積率的時候，都發局必須定時跟柯文哲報告，因此他除了晨會報告，也以文字方式上呈市長室。（陳俊吉攝）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲稱，今年3、4月才知京華城容積840％。前台北市都發局長林洲民今（4）日表示，處理京華城容積率的時候，都發局必須定時跟市長報告，因此他除了晨會報告，也以文字方式上呈市長室。

今有媒體報導指出，林洲民曾以備忘錄提醒柯文哲，也曾在晨會中公開提醒，若照台北市議員應曉薇質詢而放水容積，市府恐得負起圖利的法律責任，相關內簽市府也都留有紀錄。

林洲民今表示，歷任市長從陳水扁、郝龍斌、柯文哲三位前市長，京華城的容積率都是都發局承辦業務中的重中之重，都發局所有同仁處理時，當然必須定時跟市長報告。

林洲民說，他在任時，2016年監察院糾正北市府有關京華城容積率的事情，在他任內是重中之重，所以都發局處理京華城的容積率的時候，當然必須定時和市長報告。

林洲民指出，他當時處理的方式，除了晨會報告，也以文字方式的備忘錄上呈市長室。他今早也讀到報導，就是這一段曾經一再以文字形式上呈市長室的事實，確實如此。

林洲民強調，當時上呈文字，談的就是北市府因應京華城容積率的時候，一定是要守法推動所有過程，這裡面涉及都發局、都委會等，這些相關機構一定要秉公處理，並同時定期跟市長報告。

談及當時柯文哲收到建言後的反應，林洲民說，他印象所及，柯文哲稱這是他的責任，是他的工作，要傾聽判斷，給出意見。至於柯文哲日前聲稱，今年3、4月才知京華城容積840％。林洲民認為，柯文哲到底知道或不知道，大家心中都有一個清楚的答案。