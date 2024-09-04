前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，柯則堅稱直到今年3、4月才知情京華城容積840％一事。民進黨台北市議員林延鳳也曬出2020年公文，都發局2020年簽呈中明確載明，容積率不得高於560％，否則會有圖利問題，柯則於同年簽核「速審速決」，但柯態度一變再變，官司打完後，市府勝訴卻仍給出840％超高容積。

林延鳳指出，北市府先前與威京集團針對京華城案「允建樓地板面積保障」打行政訴訟，都發局2020年2月24日簽呈中明確載明，容積率不得高於560％，否則會有圖利問題，柯則於同年3月10日簽核，並寫下「速審速決」，官司打完後，市府勝訴卻仍給出840％超高容積。

林延鳳質疑，柯文哲態度一變再變，從一開始強硬態度又放軟，其中和威京集團主席沈慶京、國民黨議員應曉薇有什麼對價關係或受什麼影響，都希望檢調好好調查釐清，柯未來可能要面臨圖利或收賄的殘酷2選1。