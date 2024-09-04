日本放送協會（NHK）報導，隨著台積電進駐熊本廠等因素，九州熊本縣的外國人不斷增加，縣政府為此成立了「與外國人才共同生活」推進本部，以做好接納外國人的準備工作，並於9月3日召開首次會議。熊本縣知事木村敬在會上表示：「希望在今年內能夠研議出，與外國人才共處的相關政策。」

根據熊本縣政府介紹，由於台灣台積電擴產，及縣內勞動力短缺問題加劇，截至去年12月底，在熊本縣居住的外國人數量達到2.55萬人，創歷史新高，預計還將繼續增加。且居住在縣內的外國人中，約有四分之三是20歲至30歲左右的年輕人，這對熊本縣而言是寶貴的勞動力。

在此次會議中，各方分享了當地和企業在接納外國人時面臨的課題等，未來預估將有更多國家的外國人前來，因此有意見指出，應該把眼光放遠，事先考慮多語言的服務要做到什麼程度。

木村知事在會後表示：「在勞動力短缺的情況下，我們都必須讓外國人才選擇熊本。希望與市町村等合作，在今年內研議出與外國人才共處的相關政策。」