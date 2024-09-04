經濟部長郭智輝4日出席SEMI國際半導體展開幕典禮，會後受訪被問到台積電在美國設廠的進度，表示據自己了解，目前相關進度都相當良好，預期會如期投產，也相信台積電有充分的準備；至於下半年AI、半導體的景氣，則認為不會太差，因為科技公司的需求還是存在。

台積電前董事長劉德音3日出席經委會顧問會議演講時提到，在美國設廠時沒有單一窗口相當痛苦，外界解讀，台積電去美國是因為政治因素不得不去設廠。

對此郭智輝指出，企業選擇國外市場一定會有2個因素，第1點就是市場，第2點則是有沒有設廠的資源；相信台積電到美國一定有他們的理由，因為半導體的市場就在美國，經濟部的角色就是協助企業形塑最有利的條件。

原先台積電在美國設廠困難重重，預期量產時程將會延後，不過郭智輝表示，據自己的了解，目前台積電在美國狀況良好，預期將如期量產，也相信台積電會有充分的準備。

針對AI、半導體下半年的景氣，郭智輝認為不會太差，因為很多科技大廠的需求仍存在，但經濟部現在最重要的還是人才培養，台灣因為少子化，優秀人才的比例降低，希望可以從全球延攬人才來台，跟台灣的學子一起進步。