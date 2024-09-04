人生難免遇到波折，即便遭人暗中使壞，也能自我調心態，化解凶險於無形，《搜狐網》分享4生肖女今年最易犯小人，工作或生活將受到干擾，有必要好好拿捏狀況，避免接二連三陷入危機。

▌生肖龍

肖龍女今年犯小人，因為處於本命年間，在值太歲、刑太歲的雙重困擾下，容易被小人所糾纏，工作方面表現不穩定，夫妻關係也欠佳，彼此之間產生對立，碰到小人來犯，肖龍女在工作上要積極平和面對，避免陷入口舌是非的漩渦之中。

▌生肖兔

肖兔女今年易被小人糾纏，受到害太歲的影響，可能遇到不利事情，各方面都會造成波折，所幸吉星的到來化解了危機，但也不能因此掉以輕心，得小心謹慎應對各種困難， 隨時保持冷靜，切勿衝動行事，讓問題變得更加複雜。

▌生肖牛

肖牛女今年整體運勢不穩，因為犯太歲的影響，會帶來一些負面能量，好在受到吉星的助力，能夠為自己帶來好的加持力量，成功化解危機，不過，吉星助力並非萬無一失，小人仍可能在暗處伺機而動，依舊需要付出努力，面對問題時保持堅定自若的心態。

▌生肖狗

肖狗女今年整體運勢穩定，新近有些資源出現，還會帶動各方面發展，然而也不要過於掉以輕心，這期間會有凶星干擾，被小人糾纏，要控制好自己的情緒，以穩定態去面對生活的諸多問題。

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