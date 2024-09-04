立院國民黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日辭世，今（4）日上午舉行告別式，國民黨黨主席朱立倫、立院正副院長韓國瑜與江啟臣均出席致意。新北市長侯友宜今日上午照常主持市政會議，並未出席告別式。對此，侯友宜說明，日前到花蓮交流時，已趁行程之餘前往捻香。

侯友宜表示，前幾天他到花蓮，對花蓮的災害表示關心的過程之餘，特別到傅崐萁的家裡，除了捻香致意，並希望能夠節哀順變。