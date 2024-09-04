未出席傅崐萁母親告別式 侯友宜表示日前已去捻香 13:522024/09/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示日前已到傅崐萁家中捻香。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院國民黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日辭世，今（4）日上午舉行告別式，國民黨黨主席朱立倫、立院正副院長韓國瑜與江啟臣均出席致意。新北市長侯友宜今日上午照常主持市政會議，並未出席告別式。對此，侯友宜說明，日前到花蓮交流時，已趁行程之餘前往捻香。 侯友宜表示，前幾天他到花蓮，對花蓮的災害表示關心的過程之餘，特別到傅崐萁的家裡，除了捻香致意，並希望能夠節哀順變。 #侯友宜 #傅崐萁 #母親 #告別式 #捻香 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 傅崐萁母親辭世享耆壽90歲 黨團幹部 地方民代趕赴悼念 14:512024/07/25 政治 阮經天暴瘦眼眶紅送母最後一程 首發文「媽媽變成蝴蝶了」 15:132024/06/21 娛樂 傅崐萁母喪後首度發聲！「子欲養而親不待」感念母恩 14:192024/07/31 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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