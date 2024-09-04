前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安在網路上遭到網友點名，批他「轉當柯黑，賺流量、上通告，多少可應付結婚開銷」，對此，他本人今（4日）中午在Threads社群平台發文強調，這個月的通告收入扣完所得稅將通通捐出，還稱「我沒有柯文哲這麼缺錢！」

柯昱安稍早在Threads社群平台發文貼出批踢踢網友發文，並回擊「看到這些雜草三不五時整天洗這種廢文，看起來我還是繼續講比較實在，這個月的通告收入，扣完所得稅，我會通通捐給周思齊的球芽基金，讓更多小朋友有資源打棒球」。

文末，柯昱安還提及，「我沒有柯文哲這麼缺錢，月底一併貼捐款單，絕對比一次澄清記者會更透明。」他並在留言處回應網友說，「趁機做公益，前幾個月水逆」、「過去本來就有捐給周董的球芽基金，台灣的棒球值得大家一起來支持」、「謝謝你的關心，真的沒那麼缺」。

★未經判決確定，應推定為無罪。