就讀於國立基隆高級中學數理實驗班的王辰瀚，家中是中低收入戶，幸好各界伸出援手，幫他度過難關。王也投入義工回報社會，已累計服務超過100小時及100支嘉獎。（基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀於國立基隆高級中學數理實驗班的王辰瀚，家中是中低收入戶，幸好各界伸出援手，幫他度過難關。王也投入義工回報社會，已累計服務超過100小時及100支嘉獎。（基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀於國立基隆高級中學數理實驗班的王辰瀚，家中是中低收入戶，幸好各界伸出援手，幫他度過難關。王也投入義工回報社會，已累計服務超過100小時及100支嘉獎。（基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀於國立基隆高級中學數理實驗班的王辰瀚，由於家中是中低收入戶，一度曾三餐不繼，對升學很迷惘，還好有各界伸出援手，幫助他度過難關。而王辰瀚因感念這些支持，也自身投入義工服務回饋社會，目前高三的他，已經累計服務超過一百小時、更獲得百支嘉獎。他表示，施比受更有福，願意做義工幫助別人一輩子。

基隆高中表示，當年王辰瀚在瑞芳國中畢業後，因家境困頓而對於升學之路感到迷惘，但在當時瑞芳國中校長王綠琳的支持下，王辰瀚決定選基中就讀數理實驗班，目前已經升至高三。

基中指出，王辰瀚家中為中低收入戶，一度曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽，例如長期資助他的老先生王必益，每學期也都會來探望辰瀚，並資助三餐費用，只希望他將來能回饋社會。王曾經註冊費無法繳納，學校也為他申多項獎學助金，助他度過難關。

基中說，王辰瀚深知自己能夠在人生的舞台發光發熱，都是來自國中與高中的友善來幫他度過難關，這段時間他默默擔任志工進行志願服務，不只至吉慶國小義務教導扯鈴、於台鐵列車上教導五堵國小學生科學、至達觀國中小擔任義工、回瑞芳國中向學弟妹分享高中生活，光是在高一至高二期間已經累計100小時的義工時數。

不僅如此，王辰瀚在校內表現也相當優異，不只考試都名列全校前幾名；參加校內競賽、國內競賽更是曾榮獲全國首獎、佳作等獎項，國際數學競賽更是獲得銀牌。除學科外，辰瀚在才藝活動例如歌唱比賽，也能讓全場驚艷，至高二時他已累計超過100支嘉獎。

王辰瀚說，十分感謝貴人們對他的幫助，自從上了高中，許多費用都開始陸續增加，是因為有王爺爺的幫助，使他不用過於擔心家裡的生計，能夠安心讀書、參與比賽等等。王強調，施比受更有福，他願意做一輩子義工，也非常感謝王校長和幫助他的基隆高中。