西班牙加泰隆尼亞自治區長期缺水，因此地方政府為解決水源匱乏，計劃斥資23億歐元，望能在2040年前解決長期缺水問題。

今年2月，加泰隆尼亞地區因嚴重缺水，政府宣布進入乾旱緊急狀態。該區連續3年降雨量低於平均值，導致水庫容量已降至16%以下。當地政府官員表示，這是近代史上最嚴重的乾旱。因此政府公布用水限制，包含禁止向游泳池注水、澆灌綠地，以及居民每天用水量不得超過200公升，農業和工業也受到進一步限制。

然而，這些措施治標不治本。為徹底解決缺水狀況，他們計劃讓海水淡化。過去加泰隆尼亞自治區前總統已建設12座海水淡化廠，如今他們預計將在布拉瓦海岸北部再建造1座；其次就是將廢水由貝佐斯河移動到略布雷加特河，以幫助補充含水層並用於農業。

加泰隆尼亞地區政府實施的措施預計到2027年，能夠將加泰隆尼亞70%的用水量都改為非水庫來源，這樣的方針能夠使乾旱問題獲得解決，也可避免未來再度出現嚴重的水資源短缺事件。