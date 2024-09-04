新北市三峽區今（4）日上午11時許驚傳死亡車禍，67歲祝姓騎士騎車雙載73歲許姓友人，行經一處路口時為疑似為閃避前方客運而變換車道，過程中不慎遭後方58歲張姓駕駛的大貨車擦撞，機車因此重心不穩摔倒在地，祝男臉部擦傷，許男則遭輾斃當場身亡，事故3方駕駛皆無酒駕，詳細肇因有待警方釐清。

據悉，祝男當時載著許男沿三峽區復興路由恩主公醫院往土城方向行駛外車道，行經復興路大勇路口時，為閃避前方客運而向左變換車道，豈料兩人後方還有1輛大貨車也因閃避客運變換車道，造成大貨車右前車頭不明原因擦碰機車，祝男因此重心不穩無法控制機車應聲倒地，祝男臉部擦傷，乘客許男則遭遭輾斃當場身亡。

三峽警分局表示，獲報後立即派前員警前往事故現場繪製照相，實施酒測後三方駕駛皆無酒精反應，大貨車駕駛張男依過失致死罪移送偵辦，詳細肇事原因將待調閲行車紀錄器後釐清。