大陸國資委網站9月4日發布消息，10家大陸中央企業13名領導人員職務任免：中國化工集團總經理文崗，轉任中國有色礦業集團有限公司黨委書記、董事長。

中國有色礦業集團有限公司、中國化學工程集團有限公司：文崗任中國有色礦業集團有限公司黨委書記、董事長，免去其中國化學工程集團有限公司黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任中國化學工程集團有限公司總經理職務；聘任王偉、馬澤平、陳壁、葛小春為中國化學工程集團有限公司外部董事。

中國農業發展集團有限公司：孔繁新任中國農業發展集團有限公司黨委書記、董事長，不再擔任中國農業發展集團有限公司總經理職務。

中國民航資訊集團有限公司、中國有研科技集團有限公司：劉顯清任中國民航資訊集團有限公司黨委常委，不再擔任中國有研科技集團有限公司總會計師職務。

中國航空油料集團有限公司：申兆軍任中國航空油料集團有限公司黨委書記、董事長，不再擔任中國航空油料集團集團有限公司總經理職務。

中國黃金集團有限公司：張國強任中國黃金集團有限公司黨委委員、紀委書記。

中國檢驗認證（集團）有限公司：何學義任中國檢驗認證（集團）有限公司黨委委員、紀委書記；孔祥月不再擔任中國檢驗認證（集團）有限公司副總經理職務，退休。

中國能源建設集團有限公司：免去馬明偉的中國能源建設集團有限公司黨委副書記、黨委常委職務，退休。

中國汽車技術研究中心有限公司：吳志新不再擔任中國汽車技術研究中心有限公司副總經理職務，退休。

美嚴查外國投資！處罰量破50年總和 陸投資案首當其衝
112年度上櫃「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」今公開
陸人大常委會25至28日北京舉行 將審任免案及決算法案
#國資委 #央企 #領導人員 #職務任免 #大陸
全球關注 2024美總統大選 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？