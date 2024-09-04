大陸國資委網站9月4日發布消息，10家大陸中央企業13名領導人員職務任免：中國化工集團總經理文崗，轉任中國有色礦業集團有限公司黨委書記、董事長。
中國有色礦業集團有限公司、中國化學工程集團有限公司：文崗任中國有色礦業集團有限公司黨委書記、董事長，免去其中國化學工程集團有限公司黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任中國化學工程集團有限公司總經理職務；聘任王偉、馬澤平、陳壁、葛小春為中國化學工程集團有限公司外部董事。
中國農業發展集團有限公司：孔繁新任中國農業發展集團有限公司黨委書記、董事長，不再擔任中國農業發展集團有限公司總經理職務。
中國民航資訊集團有限公司、中國有研科技集團有限公司：劉顯清任中國民航資訊集團有限公司黨委常委，不再擔任中國有研科技集團有限公司總會計師職務。
中國航空油料集團有限公司：申兆軍任中國航空油料集團有限公司黨委書記、董事長，不再擔任中國航空油料集團集團有限公司總經理職務。
中國黃金集團有限公司：張國強任中國黃金集團有限公司黨委委員、紀委書記。
中國檢驗認證（集團）有限公司：何學義任中國檢驗認證（集團）有限公司黨委委員、紀委書記；孔祥月不再擔任中國檢驗認證（集團）有限公司副總經理職務，退休。
中國能源建設集團有限公司：免去馬明偉的中國能源建設集團有限公司黨委副書記、黨委常委職務，退休。
中國汽車技術研究中心有限公司：吳志新不再擔任中國汽車技術研究中心有限公司副總經理職務，退休。
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