ETF投資已成為新國民運動，近年持續吸引市場資金追捧，但市面上的理財產品資訊紊亂雜沓，投資人更需要專業服務人員協助指點迷津。

凱基證券導入獨家設計「專業ETF顧問（ETFP）認證」，學員除了需接受為期1個月15小時的紮實訓練，更有別於坊間「授課即檢定」模式，為業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取ETFP認證，以確保每位學員完整汲取培訓內容，展現具鑑別度的專業能力，提供客戶更優質、值得信賴的ETF投資體驗。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，專業ETF顧問認證的宗旨，並非為了強化前線同仁的ETF銷售技巧，而是要把團隊訓練成ETF領域中的專家，他們不僅將具備ETF產品各面向深度知識與獨到見解、洞悉國內外市場的ETF產品發展趨勢，更能掌握市場上一般人難以洞察的細微變化，銷售團隊在服務投資人時將展現更專業、更具水準的競爭力，並在變幻莫測的市場中提供更精確實用的ETF解決方案。

證基會表示，樂見證券業積極培養ETF專業人才，感佩凱基證券積極投入，為提升市場專業與投資人服務共同努力。

證基會說，凱基證券於今年1月即率先與證基會合作，共同推動專業ETF顧問認證，花費逾半年時間精心籌辦該認證培訓，不僅與海外機構及學術界共同研擬課程設計方向，更廣邀產學業界堅強師資陣容，提供凱基證券銷售人員最全面、深入的ETF專業培訓內容，也讓學員們能具備全球市場的視野和敏感度。

凱基證券「專業ETF顧問認證培訓課程」師資陣容豪華，由產學界各大領域權威親自授課，包括投信投顧公會、臺灣指數公司、國立臺灣大學財金所等專家學者，確保學員在華麗堅強的師資陣容下獲得業界首屈一指的專業培訓，不僅展現凱基證券致力打破傳統券商思維、積極強化銷售人員在ETF領域的專業能力，也立下臺灣證券業在提升投資產品專業素養並引領市場發展方面的新標竿。

為滿足客戶多元的理財需求，凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是幫客戶找到適合的解決方案」的精神，持續提升投資團隊的專業素養，銷售同仁在參與ETF專業培訓並通過認證檢定後，將可全面升級ETF知識與技能組，幫助客戶不論遇到哪些投資疑難雜症，都能信賴凱基證券的專業，輕鬆又安心地投資ETF。