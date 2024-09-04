美國依據「台灣關係法」提供台灣自我防衛能力，不過仍有許多軍售案交貨延遲。AIT處長谷立言坦言，歐洲與中東地區的衝突讓美國國防產業很吃緊，不過台灣是美國優先供應名單，至於台灣是否能合作生產軍備，他則說，不能排除這個可能。

谷立言今日舉辦上任後首場記者會並接受提問，媒體關心美對台軍售延遲議題。

谷立言回覆，本議題是拜登政府與美國國會的首要問題，看到現在歐洲及中東地區的衝突，再加上這些地區逐漸成長的國防預算及美國自身的軍事需求，美國本土的國防產業正面臨巨大壓力。因此在全球方面，美國正加倍投資其防衛工業基地，同時利用非傳統提供者，例如與傳統上無涉防衛領域的公司合作，提供非對稱戰力。

谷立言續指，同時也利用夥伴的資源與生產力，例如近期和日本的國防工業合作，未來美國也會和有出色生產力的夥伴合作，使其加入全球國防產業供應鏈。

谷立言表示，美國受到來自各方的需求，當然須建立優先機制，不過他可以很清楚地說，台灣是優先名單的優先。這也體現在美國動用總統撥款權，允許從美國武器庫存中提取來協助台灣，也透過外國軍事融資幫助台灣滿足其需求，這些都是為了確保台灣加速獲得所需要的裝備。

而外交部長林佳龍日前指出，美國國防供應鏈針對友岸外包有納入台灣，至於是哪個項目，現在正在洽談當中。

谷立言則說，美國正與一些夥伴探討擴大合作生產軍備的可能，也不會將台灣排除在外，這是絕對有可能的。