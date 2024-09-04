2024亞洲海鮮展（Seafood Expo Asia, 2024）於9月4日在新加坡金沙會議展覽中心登場，高雄市政府與台灣水產工業同業公會攜手合作，帶領高雄9家水產業者前往新加坡，於亞洲海鮮展籌設高雄海味專區參展，協助高雄水產業者拓銷東南亞暨清真市場。

高市府祕書長郭添貴表示，亞洲海鮮展是亞洲最大的海鮮食品專業展，每年均匯聚近5000名來自世界各地的專業買主觀展洽商，商機非常龐大，與位於美國波士頓的北美海鮮展及位於西班亞巴塞隆納的全球海鮮展齊名。

高市府看好東南亞及東協地區的龐大商機，今年與台灣水產工業同業公會攜手合作，首度共同帶領高市的梓官區漁會、宏裕行食品公司、安永生物科技公司、鮪軒貿易公司、嘉豐海洋國際公司、万嘉棠食品公司、良鮮水產食品公司、冠民企業及長龍貿易等9家水產業者前往新加坡參展。

展覽期間，新加坡漁業工商聯合會與高市府對於水產養殖技術層面等交流，郭添貴邀請新加坡漁業工商聯合會組團來台灣參加年底的高雄國際食品展，及拜會、參訪高雄在地水產業者。

高市府海洋局長黃登福補充說明，高市府看好全球穆斯林市場的龐大商機，自2018年起逐年輔導高雄水產業者申請清真認證，目前高雄市已有12業者計135水產品項取得清真認證。推估此次高雄海味專區參展廠商接單破億元包含展後1年延伸商機。