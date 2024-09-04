因家庭因素在大學時期暫停學業的「小廷」，想進入職場工作，卻發現自身技能不足，為了彌補過去未學習到的專業能力，他參加勞動力發展署中彰投分署舉辦的「電腦輔助機械製圖班」職前訓練班，終於補足自身技能，並於結訓後經媒合進入機械工業公司任職，每月薪資45K，解決家庭與自身經濟問題。

今年22歲的「小廷」因家庭因素，在大三時就休學，卻因為缺乏一技之長且學歷不足，在尋找工作時經常碰壁，他為了能繼續在自己就讀的機械領域繼續發展，決定報名參加「電腦輔助機械製圖班」，經審查後確認符合資格，且受訓期間可領取「青年職前訓練學習獎勵金」，讓他經濟壓力減輕不少。

「小廷」說，在受訓期間，課程規畫內容包含工程圖學、機械加工法、機械原理、金屬材料及機械立體圖繪製軟體運用等基礎課程與實作術科練習，雖訓期只有短短6個月，但深感自己的能力不斷提升，對金屬材料與加工方法也有系統性了解，並於結訓前順利考到「電腦輔助立體製圖」丙級技術士證照。

結訓之後，「小廷」透過中彰投分署協助，加強自身履歷撰寫、了解面試技巧及職場需注意等事項，順利錄取機械工業公司的電腦製圖工作，他說，每個月45K薪資及工作環境都讓他相當滿意，目前工作很穩定。

中彰投分署指出，為了鼓勵青年學得一技之長，針對重點產業推出「青年職前訓練學習獎勵金」等措施，只要參加課程且訓練期間超過30天、每月訓練時數100小時以上，即可獲得每月8000元獎勵金，減輕15至29歲失業青年在受訓其間的經濟負擔，目前該獎勵金已協助超過2600名待業青年學習新技能，得以與職場接軌。