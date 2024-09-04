寶島一哥周天成（左）賽後和對手擁抱並交換球衣。（陳信翰攝）

（18:20更新，補充賽後訪問）球迷期待的寶島一哥周天成在4日晚間登場，32強賽以21比13、21比13擊敗泰國選手賈姆斯里（Saran JAMSRI），晉級16強。

34歲的周天成場上奮戰精神令人敬佩，克服過大腸癌考驗，今年在巴黎奧運晉級到8強，個人連3屆奧運都留下8強成績，回到BWF世界巡迴賽賽程，台北公開賽前在日本公開賽因使用呼吸阻力器時過急，導致左肺泡及周圍軟組織受損，打完冠軍賽後腳底又起水泡，提前返台治療並缺席上周韓國羽球公開賽，順利健康參賽，並列為台北公開賽男單頭號種子，信仰虔誠的他賽前表示感謝主，若能繼2016、2017、2019、2022年後再度奪冠，他笑說：「當然也很好。」

賽後周天成表示：「台北羽球公開賽自從2019年後首度回到台北小巨蛋，所以很久沒來小巨蛋了，我知道這個場地風比較大、不好控制，上場就是運用特性，找到最適合自己的方式，至於自己的身體狀況，看場上表現基本是沒問題。」

周天成並說，自己人生第1場國際賽也是台北公開賽，開始打球就期待能站上國際賽，能夠參加台北公開賽值得珍惜，「在家鄉球迷面前，就會想付出120％的努力拚給大家看。」