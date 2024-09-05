新北市文化局響應全國古蹟日，推出「2024全國古蹟日－新北文資瞄廟妙」系列活動，除了2大主題走讀行程「my mine」礦業路徑走讀、「temple tempo」寺廟文資小旅行外，還有考古遺址導覽、走讀板橋林家風華小旅行、民俗蹦火仔及不義遺址校園推廣，揪大家從有形、無形文化資產認識新北市。

文化局長張䕒育表示，今年新北推出兩大主題走讀行程，「my mine」礦業路徑走訪平溪、中和、鶯歌及新店4個行政區；「temple tempo」寺廟文資小旅行，則帶領民眾走讀板橋、新莊、淡水等9個行政區，其中3場結合工作坊體驗，由銅鑼工藝保存者吳宗霖藝師，讓大家從手作銅鑼認識傳統工藝的力與美。

文化局說，因應龍年，市府推出「龍來做伙」限量偶衣吊飾，在偶衣上呈現龍角、龍鬚、龍鱗、以及升騰向上的姿態，象徵龍光煥發、欣欣向龍，只要參加9、10月的兩大主題走讀活動，就有機會獲得。「2024全國古蹟日」系列活動，將於5日中午12時起開放報名，更多活動資訊，歡迎至新北文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)或至新北市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。