高股息ETF近年成為市場寵兒，且投資人已掌握ETF「越跌越買」的投資金律，趁今年8月大盤回檔時大舉加碼高股息ETF，根據集保統計至8月底，台股22檔高股息ETF受益人數高達677萬人，佔台股ETF總受益人數達7成，尤其近年台股表現亮眼，高股息ETF配息都配得不錯，投資人賺股利又賺價差，更增添持有高股息ETF的信心。

目前台股22檔高股息ETF中，「月月配」的高股息ETF就佔8檔。其中00934自2023年11月1日掛牌至8月30日，受益人數從一路從掛牌時的2萬9,555人攀升至13萬2,831人；今年以來受益人數成長113％，規模亦從55億元攀高至327.13億元，大增逾5倍。

中國信託投信表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。簡單來說，由於上市櫃公司除權息旺季落在每年6至8月，00934在4月的選股，會鎖定以股利發放較高的企業為主；9月至隔年3月則聚焦在獲利高成長的公司，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。00934本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

觀察00934上市以來績效表現，今年上半年，00934股價從發行時的15元，一度來到20.98元，8月5日股災當天雖回檔至17.7元，但隨即回補缺口，8月整體報酬率仍為正成長；今年以來報酬率（不含息）更居所有月配高股息ETF之冠，充分發揮其抗跌領漲的特性。加上4至8月累積豐厚的股利所得，00934未來仍有相當充裕的資金能發放穩定股息，是值得想獲取每月穩定現金流、同時追求資本利得的投資人考慮持有的高股息ETF。