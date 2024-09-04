國泰人壽4日舉辦《2024人生風險趨勢調查報告》發布會，今年聚焦疾病議題，發現國人面對疾病風險欠缺「超前部署」意識，調查同時指出，台灣民眾僅38％自評處於健康狀態，過半國人自認因應疾病的財務準備不足，疾病醫療準備金缺口高達112萬元。

對於現況調查，國泰人壽呼籲民眾，從「照顧身、關懷心、保障財」三方面建構，應對疾病防禦力。

國泰人壽副總經理陳玟琪表示，2024年人生風險排行，分別為氣候變遷、世界大流行的傳染病、環境及人為汙染、慢性病等，其中兩項人生風險與疾病議題相關，反映出台灣民眾高度重視疾病風險，而女性比男性的疾病風險意識高出近10％，專家表示因女性對問題的覺察力較高，會更敏感地對問題作出反應，並投入較多的關心。

國泰人壽副總經理凃薏如指出，隨人口結構老化及多項疾病的罹患年齡逐年下修，對身體、心理、財務等面向都帶來相當的衝擊，但也同步提高大家的疾病意識。

關於疾病風險，報告顯示高達52％民眾擔心生病後無法照顧家人，46％擔憂疾病產生的醫療支出，顯示民眾擔憂罹病後的財務負擔將嚴重影響生活。

凃薏如建議，民眾可善用時間複利效果，及早進行財務準備，再搭配保險補足保障缺口，透過保大再保小、保近再保遠、求廣再求深的三大心法，發揮保險最大價值，並兩年進行一次保單健檢，確保適足性以降低財務壓力。