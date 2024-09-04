中國大陸與柬埔寨的海軍合作正在一步步落實當中，一則報導提到，大陸準備提供2艘近岸護衛艦，以換得解放軍海軍(PLA Navy)永久部署柬埔寨的雲朗海軍基地(Ream Naval Base)永久派駐權，這引發了美國與其盟友國的擔憂。

美聯社報導，柬埔寨國防部發言人馬莉‧索恰塔(Maly Socheata)表示，中國大陸明年起會向該國提供兩艘056型輕型護衛艦，以提升柬埔寨的近岸巡海域巡邏能力。事實上，雲朗海軍基地自今年4月起，就有2艘056艦持續停靠，出港的時間很短，之後再返回雲朗。對此，索恰塔解釋，護衛艦長期駐紮在那裡的原因是，柬埔寨正在試用這2艘軍艦並進行訓練。

她說：「其目的是加強柬埔寨保護和維護和平、穩定、以及支持搜救行動的能力，是和平的發展。」

056護衛艦排水量1440噸，雖然體積不大，卻也具備防空、反潛、反艦、近岸巡邏的多功能屬性。不過已經全數離開解放軍海軍，轉交給武警部隊使用。

柬埔寨的雲朗海軍基地擴建了一段碼頭，其中有2艘大陸製的056軍艦長期泊駐，引發美國猜測：中國大陸是否企圖將此處做為海外永久基地。(圖/美聯社)

有報道稱，中國大陸還計劃幫助柬埔寨擴建雲朗海軍基地新的設施，其中包括一個能夠容納比柬埔寨海軍艦隊規模大得多的長形新碼頭，對此，國防部官員不予置評。

對此，美國和其他盟友國家此事態發展表示擔憂，要是雲朗成為解放軍海軍的海外派駐基地，那將使得解放軍海軍勢力將可以隨時介入麻六甲海峽。

關於這種猜測，中國大陸外交部表示「我們不了解相關資訊」。柬埔寨前首相洪森在任時期，也否認有這樣的協議，並強調柬埔寨憲法不允許外國在其領土上建立軍事基地。

但是美國戰略專家仍然堅持原先的猜測，分析師葛拉漢(Euan Graham)表示：「贈送2艘軍艦給柬埔寨，已換取進入雲朗的權利，實在是個繞過憲法的巧妙法。因為中國並不缺乏可以捐贈的軍艦，但他們又可以持續以指導的角色前來基地。他們可以持續訪問這個基地，最終在實質上，就是長期派駐。」

中國大陸目前已有一個海外永久基地，是在具有重要戰略意義的非洲之角國家吉布地(Djibouti)。許多人認為，大陸還想要建立更多的海外據點，才能使持續壯大的遠洋海軍名符其實。

柬埔寨是中國在東南亞最親密的盟友，而中國則是柬埔寨最重要的盟友和恩人，對其經濟影響力強大。除了軍事項目外，中國還為柬埔寨的許多其他計畫提供資金，特別是基礎設施，包括機場和道路，還有酒店、賭場和房地產開發等。柬埔寨110億美元外債中，約有40%是中國大陸的。

美國擁有比其他國家更多的外國軍事基地，其中包括在亞太地區的多個設施。大陸一直以美國視為目標。