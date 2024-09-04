台中市警紀又出包。台中地檢署指揮廉政署中調組4日搜索台中市警局第六分局西屯、何安、協和派出所，共帶走6名員警訊問，外傳此次搜索行動與警方接受委託，將違規逕行舉發的「白單」改為開成罰款較低的「紅單」有關，警六分局表示，該案為主動清查查報。

台中市警六分局指出，檢察官4日指揮警政署政風室、台中市警局及相關單位，查處西屯派出所李姓員警等10人，他們疑在2020年至2023年間，涉嫌至作假罰單為法案，另以證人身分約尋謝姓員警等4人。

警方初步了解，涉案員警是因定期職務調動調任至目前所屬分局，他們都是在西屯派出所任職期間涉案；該案為警方主動清查發現，並陳報警政署政風室、報請檢察官指揮偵辦，分局本於「自檢自查、警紀警辦」原則主動查處，後續也會協助調查偵辦，絕不護短。

檢廉今天早上大規模搜索西屯、何安、協和派出所，分別帶走西屯派出所4名員警及何安、協和派出所各1名員警，又陸續自二分局、四分局、豐原等分局帶走各1名員警，這幾名員警都曾在六分局任職過。