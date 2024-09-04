竟然還有人重男輕女！大陸有一款「弱鹼性礦泉水」在網路上爆紅，就因這款礦泉水被傳出「喝了能生兒子」、「爸爸喝功效明顯」、「想生閨女請避開」，等言論，甚至還有「生仔水」的稱號，各種浮誇的說法也在讓許多網友躍躍欲試掀起搶購風潮；對此，該連鎖超市則澄清「只是普通的礦泉水，沒有這麼多的功能」。

綜合陸媒報導，一間連鎖超市販賣一款「弱鹼性礦泉水」意外爆紅，由於這款礦泉水被傳出「喝了能生兒子」、「爸爸喝功效明顯」、「想生閨女請避開」，甚至還獲得「生仔水」的稱號，且該產品也衝上月熱銷排行榜第二。

另外，還傳出有女網友喝了以後，因這款礦泉水能中和胃酸、降尿酸等神奇效用，還有網友表示，喝下這款水之後，也順利地懷孕，各種誇大效用的說法，讓許多網友躍躍欲試，掀起搶購風潮。

對此，該連鎖超市的客服也回應「這款礦泉水只是普通的礦泉水，沒有這麼多的功能，生男生女礦泉水決定不了，『生男孩』的說法沒有科學的根據，人喝弱鹼性的水僅能輔助殺菌提高免疫力」，且還特別註明該產品沒有斷貨的情形。

而該款礦泉水的廠商也澄清，「有注意到相關輿論，但『神奇生仔水』無科學依據，且本公司並未以此荒謬言論作為宣傳」。

另外福建醫科大學附屬協和醫院營養科註冊營養師、主治醫師許瑩表示「人體擁有強大的自我調節功能，能夠維持體內的酸鹼度平衡，大家無需特別依賴外源物質如弱鹼性水來『降酸』」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這個智商就不建議生小孩了，耽誤物種進化了」、「事實證明，有沒有錢和蠢不蠢沒關係」、「這智商笑死我了」、「爸媽智力這麼低就別生了吧」、「還生兒子呢，都找不上媳婦了」、「2024年了啊，不應該」、「這是我在2024年看到的新聞嗎？」、「現在竟然還有人重男輕女」。