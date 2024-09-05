據《第一財經》報導，減員、降薪是今年上半年大陸銀行業員工的關鍵詞。根據Wind數據統計，今年上半年，中國大陸42家上市銀行員工總數負增長，薪酬總額亦首度負增長，而最終的人均月薪同樣出現首度負增長，以此推算銀行員工全年薪酬可能不容樂觀。

其中，招商銀行雖依舊位列薪酬榜第一，人均月薪5.2萬元（人民幣，下同），但同比2023年下降3.7％，而在2021年上半年，招商銀行人均月薪曾一度達到5.8萬元，就是說，如今該行人均月薪相比3年前少拿6000元。

工行半年減員超萬人

在員工人數方面，Wind數據顯示，42家上市銀行員工總數超256萬人，相比年初減少了約3.8萬人。

與去年上半年大多數銀行增員不同，今年上半年，大多數銀行都在減員，在42家上市銀行中，有32家銀行的員工數較年初有所收縮。

大陸6家大型國有大行的員工人數變動最受關注。其中，工商銀行減員數量最多，該行半年報顯示，截至6月末，工商銀行共有員工40.9萬人，較2023年末減少超萬人。

另外，建設銀行、農業銀行、郵儲銀行均較年初減少了4000餘人。截至6月末，建設銀行共有員工37.2萬人，農業銀行共有在職員工44.6萬人，郵儲銀行共有員工19.3萬人。

在大陸6大國有銀行中，僅有中國銀行在增員，且在上市銀行中增員最多，截至6月末，中國銀行共有員工30.9萬人，較年初增加1700余人。

薪酬總額首度負增長

儘管上市銀行財報並沒有直接披露員工薪酬總額，但根據「支付給職工以及為職工支付的現金＋應付職工薪酬期末餘額-應付職工薪酬期初餘額」的方式來計算，大致可以估算出總體薪酬水平。

半年報顯示，今年上半年，42家上市銀行薪酬總額為4654.6億元，與去年同期相比減少了0.2％，這也是近年來上市銀行半年度薪酬盤子首度負增長。

事實上，自2021年以來，上市銀行的薪酬總額增速就開始持續回落。第一財經根據Wind數據統計，2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年上市銀行薪酬總額增速分別為6.3％、6.4％、-0.2％，今年上半年幾乎是“自由落體式”下滑。

從各家銀行的情況來看，上半年實現薪酬總額正增長的銀行有22家，其中，能夠達到兩位數增長的上市銀行僅有3家（去年上半年為11家），分別為上海銀行、北京銀行、無錫銀行，均是位於經濟實力較強地區相對「小而美」的城商行，其中，上海銀行薪酬總額同比增長了20％。

從半年報可窺，在淨息差持續收窄的經營壓力下，銀行人即便維持現有的薪酬水平也變得困難。某大行對公業務人員對第一財經記者說，「過去每個月的薪水起碼都是3萬元起步，而現在每個月拿到手的工資還不到萬元，因為出現了壞帳，還倒欠銀行幾千塊」。

數據顯示，大陸6大國有行上半年的薪酬與去年同期相比幾乎處於原地踏步狀態，其中，工商銀行、郵儲銀行略有下降，交通銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行略有增長。

股份行中，興業銀行、招商銀行也略有縮減；中信銀行上半年薪酬總額同比增長6.2％，增速較高；平安銀行則同比縮減8.8％。

人均月薪首度負增長

從人均薪酬來看，今年上半年出現了兩大變化：一是降薪的上市銀行範圍持續擴大，成為普遍現象；二是農商行平均降薪幅度最深。

Wind數據顯示，上半年，上市銀行人均月薪3.5萬元，相比去年上半年同比下降2.7％，這也是近年來上市銀行人均月薪首度負增長。

在42家上市銀行中，已有30家銀行上半年人均薪酬負增長，相比去年同期的17家，又增加了13家。

其中，招商銀行連續多年降薪，上半年人均月薪5.2萬元，同比下滑3.7％（去年上半年下滑2.4％），但依舊在薪酬榜排名第一，同時也是42家上市銀行中唯一人均月薪超過5萬元的銀行。

2021年上半年、2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年，招商銀行人均月薪分別為5.8萬元、5.5萬元、5.4萬元、5.2萬元。也就是說，如今，招商銀行的人均月薪相比3年前少拿了6000元左右。

興業銀行緊隨其後，上半年人均月薪4.7萬元，同比下滑7.8％；南京銀行、常熟銀行人均月薪4.67萬元；蘇州銀行、浙商銀行人均月薪4.65萬元，均呈現下滑之勢。

近兩年的人均薪酬「黑馬」江蘇銀行甚至排到了5名之外，今年上半年人均月收入4.5萬元，同比大幅下降了11.5％。

曾一度和招商銀行包攬人均月薪排行榜前兩名的平安銀行也在連續降薪，上半年人均月薪4.2萬元，同比下滑1.4％。

大陸國有大行的薪酬也在下降，上半年人均薪酬普遍在2.4萬元~2.8萬元之間。其中，工、農、中、交同比微降；而郵儲銀行半年度人均月薪為2.5萬元，較去年同期下滑了10.2％，降幅較大；另外，建設銀行也同比下降了5.3％。

農商行方面，渝農商行上半年人均月薪2.6萬元，同比下滑21.3％，降幅最高，去年同期為3.3萬元；蘇農銀行上半年人均月薪3.1萬元，同比下滑15.4％，緊隨其後。

總體來看，農商行的人均月薪平均降幅是最高的，達到4.3％；其次是股份行，降幅為2.82％；之後是國有大行，降幅為2.79％；最後則是城商行，降幅1.6％。

但也有銀行薪酬逆勢增長。上半年，上海銀行不僅薪酬盤子大幅擴張，員工收入也大幅增長，其上半年人均月薪達到4.2萬元，同比去年上半年的3.6萬元，大幅增長了16.1％，是上市銀行中人均薪酬增幅最高的銀行。另外，無錫銀行、紫金銀行、江陰銀行、鄭州銀行的人均月薪增幅靠前，人均月薪均在2.5萬元~3萬元之間。