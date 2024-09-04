男生要懂得保護自己！現今不少男女在未結婚、未成為男女朋友前，就因兩情相悅先行「試車」，然而，有些男生可能在事後遭到女方控告性侵，導致只能認罪「賠錢了事」，日本就有專家指出，男生要懂得保護自己，要學會如何提防事後遭告性侵，要做對兩件事「事前一起買套套」、「事後一起吃飯飯」，降低遭到誣賴的風險。

臉書粉專「日本省錢網站」截錄日本《SPA周刊！》一則專題報導，報導中指出，兩情相悅的兩人去開房間，但事後男方卻被女方控告性侵，而男生因無法證明自己的清白，最後只能認最後「賠錢了事」。

報導中提到，一名專家表示，若要和女生去開房間，要做到2件事便能提防事後遭到女生控告性侵，分別為「事前一起買保險套」、「事後一起吃飯」。

專家提到「千萬不要事前準備套套」，而是要去旅館前順便經過便利商店或是藥局，帶著女生一起進去購買，且買套子的錢要和女生「AA(一起分擔)」，並且，還要在監視器能拍到的地方，要求女生將錢給自己，或是女生付帳時，把錢交給女生的動作要能夠被拍到，當男生事後遭控告性侵，便可去便利超商調閱監視器記錄，來證實「女生的確有意願而不是被強迫」。

另外，專家也提到，若是雙方過夜離旅館時，一定要到監視器能拍到的餐廳，或是有監視器的連鎖早餐店吃早餐，如果沒休息過夜，也是要到有監視器能拍到的地方吃消夜，且用餐時能和服務生多聊天，也讓女方也與服務生多聊天，以便日後才能作證「女生聊天正常不像是被逼迫」。

專家也說，只要做到這兩件事「事前一起買保險套」、「事後一起吃飯」，就能在被女生控告性侵時，有多一點的證據來證明是「兩情相悅」，降低被誣賴的風險。