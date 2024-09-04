4日國際美元指數跌0.04％，主要貨幣漲跌互見。其中，新台幣貶0.39％，成為最弱勢貨幣，韓元貶值0.2％，歐元平盤，人民幣、越南盾小升0.07％、新加坡幣升值0.11％、日圓升值0.67％。

匯銀主管表示，新台幣4日以32.08元小貶開出後就一路走貶，更曾貶至32.208元，貶值1.46角，收盤前新台幣貶幅稍微收斂，終場貶值1.26角。其中，外資狂倒貨，衝下歷史第一大賣超，大舉賣超1,007.51億元，帶動新台幣走貶。

匯銀主管指出，4日市場幾乎都是買進美元，且月初新台幣買盤不強，加上台股出現激烈修正，牽動匯率貶值，觀察四個交易日新台幣就貶值2.85角，顯示新台幣表現超級弱勢，接著下來持續觀察美國的政經局勢變化。

整體來看，預計短線新台幣還是大區間的盤整格局，現在觀察的重點是32.3元關卡，後續關注外資動向及美股臉色。另一方面，近期風險偏好明顯降溫，也會較不利新台幣走勢。