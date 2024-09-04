分了吧不用糾結？大陸有一名男子開心地等到女友手術後回到病房，原本要拿著一束紅玫瑰花要送給女友時，不料，女友竟問他「你是誰？」，下一句又問「陳耀揚、是你嗎？陳耀揚」，當時她還納悶「陳耀揚」是誰時，女友又蹦出一句「你不愛我了嗎？陳耀揚」，讓他心碎的放下玫瑰花，無奈地離開病房。

「微博」上日前流傳一段影片「女朋友做完手術出來，一直喊另一個男人的名字？」，從影片中可見，男子的女朋友手術室出來後躺在病床上，開口就問男子「這是哪裡」，後來又問他「你是誰？」，當他要說出「我是妳(男朋友)」時，女友便喊出一個他不認識的男生名字「陳耀揚、是你嗎？陳耀揚」。

而男子拿起紅玫瑰要送給女友的紅玫瑰反問女友「陳耀揚誰啊？」，沒想到，女友下一句便問「你不愛我了嗎？陳耀揚」，他露出尷尬的表情再問女友「陳耀揚誰啊？」，最後，他就將紅玫瑰花放在女友的身上，便離開病房感嘆「無奈啊」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「如果是我，把住院費往床上一摔，轉頭就走，永不再見」、「這個時候的對心靈的傷害是百分之百暴擊」、「麻藥是打進腦中去了？神智都不清楚了」、「兄弟，初戀有印象正常，冷靜」、「如果她的生活中有這麼一個人，那還是分了吧」、「麻醉過後吐真言，哈哈哈哈哈，這下暴露心上人了」、「分了吧。不用糾結」，不過也另外有網友懷疑這段影片是「擺拍」，並非真實的狀況。