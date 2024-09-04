26年合作今再升級！台北南港展覽館一館今(4日)舉辦「台波商業論壇」，外貿協會秘書長王熙蒙與波蘭投資貿易局（PAIH）局長 Andrzej Dycha，共同簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方合作邁向新的里程碑。

王熙蒙指出，從1998、2016年到現在，這是貿協與 PAIH第三次簽訂合作協議，期間PAIH從單純的波蘭外國投資局（PAIZ），擴增新聞宣傳功能變成波蘭資訊與外國投資局（PAIiIZ），後再納入了貿易推廣的功能，成為今日的PAIH。定位與外貿協會相當，更是波蘭烏克蘭重建計畫的主導者。

回首這26年來，波蘭到2023年的GDP金額為8112億美元，已成長4.6倍，由於擁有超過3800萬人口，是歐盟第六大經濟體，又位於歐洲的心臟地帶，波蘭在全球供應鏈重組下，扮演歐洲重要的生產基地。在半導體產業方面，波蘭積極投資並吸引全球領先企業進駐，打造完善的產業生態系統。

王進一步指出，PAIH從過去一直是外貿協會在波蘭最密切的業務合作夥伴，歷年來雙方共同主辦了波蘭臺灣週及多項經貿拓銷活動，為兩國企業開拓了許多合作機會。這不僅是門當戶對的喜事，更有助實現台灣企業，爭取全球供應鏈重組的機遇及烏克蘭重建計畫的新契機。

波蘭在PAIH 局長 Mr. Andrzej Dycha 此行不僅是與外貿協會簽署 MOU，還籌組波蘭國家館，參與4日開場的台灣半導體展覽會SEMICOM TAIWAN。