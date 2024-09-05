國民黨團總召傅崐萁母親昨（4）日舉辦告別式，國民黨由黨主席朱立倫及立法院長韓國瑜率領49位立委同志到場致意，近期陷入司法風暴的民眾黨主席柯文哲也現身。有評論認為，柯並未加強司法攻防沙盤推演，反而與藍軍靠近，可能在釋放訊號，若這場風暴繼續發威，柯將率8席立委與藍合作，鞏固在野聯盟的六成民意。

柯文哲涉京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回，檢方加強證據補強提抗告，台灣高等法院昨指出，柯「積極介入京華城案」，且是否對京華城案毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要，因此發回北院重裁，北院承審法官呂政燁預計今上午9時30分開庭審理。

據港媒《中評社》今評論指出，面對政治風暴來襲，柯文哲昨並未加強司法攻防沙盤推演，反而是到花蓮與藍軍抱團，其背後恐在釋放訊號，若這場風暴繼續發威，柯將率民眾黨8席關鍵少數立委與國民黨合作，鞏固在野聯盟的六成民意，透過政治力量對自己形成保護網。

不過該評論認為，藍白聯軍是否能合作到底，選擇權最後還是得看柯文哲，因總統大選柯曾翻臉不認帳，不少藍軍也對柯抱持疑慮；若柯未因2024敗選痛定思痛，最終藍白恐仍兩敗俱傷。

★未經判決確定，應推定為無罪。