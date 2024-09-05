大陸微信公眾號「中國駐紐西蘭大使館」5日消息，近日，紐西蘭安全情報局發布《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告，其中多處無端指責抹黑中國，稱中國是紐西蘭的競爭對手，干預紐西蘭，構成威脅。這些指責完全是捕風捉影，無中生有，反映出意識形態偏見和冷戰思維，對此中方絕不接受，堅決反對。

陸駐紐使館稱，中紐建交50餘年來，雙邊關係取得長足進展，給兩國和兩國人民帶來實實在在的好處。中紐在經濟上依存度高，且優勢互補，中國連續多年成為紐方最大交易夥伴和最大出口市場，在教育、科技、基建、醫療衛生，綠色環保、應對氣候變化等各個領域交流合作成果豐碩，這既符合市場規律，更是雙方共同努力的結果。

陸駐紐使館表示，中紐雖然歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法也不盡相同。但只要雙方本著相互尊重、求同存異的原則，就能妥善處理分歧，互利合作就始終是雙邊關係的主流。

陸駐紐使館強調，今年是中紐建立全面戰略夥伴關係十周年。6月，大陸總理李強成功訪紐，雙方達成一系列新的共識。目前，雙方正努力落實訪問成果，進一步造福兩國人民。令人遺憾的是，總有一些人和勢力不願意看到中紐關係健康穩定發展。無論是出於臆想還是別有用心，亦或是受外部勢力挑唆、指使，他們總想在中紐之間製造矛盾和分歧。

陸駐紐使館指出，中國一直視紐西蘭為互利共贏的合作夥伴。中紐不是對手，沒有什麼競爭可言，遑論威脅？不干涉他國內政是中國外交的基本原則之一，中方從不干涉任何國家的內政，也反對他國干涉中國內政， 「外國干涉」這頂帽子扣不到中國頭上。事實上，這份報告本身就有著外國干涉的影子。

陸駐紐使館表示，紐西蘭華僑華人為數眾多，是新多元化社會不可或缺的重要組成部分。他們用自己的勤勞與智慧為紐西蘭經濟社會發展、促進中紐友好合作做出獨特貢獻，得到紐社會廣泛認同。中國留學生是在紐最大國際學生群體，不僅促進了紐教育產業發展，也為增進兩國民眾相互瞭解發揮重要作用。有關報告公然對廣大華僑華人和留學生抹黑，無非是想藉此挑起矛盾、製造恐慌和分裂。這是極不負責任和危險的，對廣大華僑華人也是極不公平的。相信紐西蘭社會只要不抱有偏見的人士對此都不會贊同，那些企圖以此製造恐慌分裂的人絕不會得逞。

陸駐紐使館稱，所謂的中國競爭、威脅論聽來似曾相識，與某些國家為遏制打壓中國所編造兜售的話術如出一轍，並不代表紐西蘭自身的利益。希望紐方珍惜中紐合作來之不易的大好局面，秉持客觀理性的對華認知，本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則，不斷努力增強雙方互信，為中紐關係健康穩定發展創造良好條件；同時，警惕其他勢力的干擾破壞，珍視自身政策的獨立性，以本國根本和長遠利益為重，站在歷史正確的一邊，不選邊站隊。也希望紐方有關方面不要在錯誤的道路上越走越遠，對雙邊關係造成進一步損害。推動別人的議程解決不了任何自己的問題，反而會對自身利益帶來損害。

陸駐紐使館重申，中方願與紐方共同努力，推動兩國關係健康穩定向前發展，這符合雙方的共同利益。期待紐方同中方相向而行。