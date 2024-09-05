內政部4日舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，展開面對面溝通，化解各界疑慮，讓國土計畫朝如期如質方向上路實施。內政部長劉世芳表示，目前已有過半12縣市提報國土功能分區圖草案，後續也會儘速召開國土計畫審議會議進行審議，並向台中市、雲林縣等中南部縣市喊話，儘速提交國土功能分區圖至內政部審議。

劉世芳表示，希望各縣市儘速將國土功能分區圖草案送至內政部審查，讓國土計畫法在2025年4月底正式上路，現已有過半縣市提報，9月底前預計會有2個以上的縣市會完成提報，內政部也會持續進行相關溝通工作。

劉世芳說明國土計畫推動歷程，國土計畫涵蓋社會與經濟發展等面向，甚至也包涵自然保育、氣候變遷等多元功能。2016年時任總統的馬英九公布了國土計畫，公布至今已將近10年，過程中展延過一次，但各地方政府仍持續推動各階段國土計畫，2018年公告實施全國國土計畫，各縣市政府在2021年也完成全台縣市國土計畫公告實施。

劉世芳指出，為確保國土永續及因應氣候變遷挑戰，總統賴清德上任後亦成立「國家氣候變遷對策委員會」，環境部長彭啟明也提到過去10、20年間台灣正面臨氣溫上升、極端氣候影響，導致旱澇不均加劇，尤其中部以南，如彰化、雲林、嘉義及台南等縣市影響甚鉅，實務上可以透過國土計畫預先擬定因應策略及措施。

劉世芳表示，台中市及雲林縣政府已於2021年4月30日公告實施縣市國土計畫，中部地區的縣市首長不要把國土計畫法視為「綁手綁腳」政策，而是要思考轄內無論是傳統農業、新興科技農業、AI產業或半導體基地等都可以透過國土計畫來協助推動。

屆時若部分縣市無法準時提交國土功能分區圖，其實就是違背國土計畫法第45條規定，內政部將沒有辦法依法在明年4月底如期核定國土功能分區圖。因此，站在內政部立場，就是依法如期推動國土計畫，在過程中面臨的問題，無論是借助專家學者的專業知識，或透過公務及特別預算之挹注等來逐一克服，內政部會逐步完成國土計畫的每一塊拼圖，為下一代及更長遠的發展來努力。