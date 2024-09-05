●輝達繼前一日重挫9.5%、市值血崩2790億美元後，周三再跌1.66%，收在106.21美元。在收盤前不久，該AI晶片龍頭否認收到美國司法部反壟斷調查傳票的報導，盤後股價反彈漲0.46%。

●超微（AMD）周三漲2.87%，收在140.87美元。該公司延攬輝達前高層Keith Strier出任全球AI市場資深副總裁。Strier先前擔任輝達全球AI計劃部門副總裁，未來他將負責擴展超微在全球的AI業務，並加速推展超微與公私部門在AI方面的策略合作。

●雲端運算資安公司Zscaler公布的2025財年營收獲利預測意外疲弱，周二股價重挫18.67%，收在157.13美元。

●Dollar Tree上季業績不及市場預期並下修全年營收獲利展望，周三股價暴跌逾22%。收在63.56美元，今年來股價已經腰斬。報導指出，低薪族是該連鎖折扣商店的主力客群，但該族群的消費力不斷下滑，加上Walmart、Target等競爭對手搶進低價市場，使Dollar Tree營運備感壓力。

●美國鋼鐵（U.S. Steel）周三股價重挫17.47%，收在29.38美元。路透社引述知情人士報導，白宮即將宣布拜登總統將以國安為由，擋下日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵的交易。對於這起規模達149億美元的交易，美國民主與共和兩黨的反對聲浪日益高漲。美國鋼鐵警告，如果這項交易破局，數千名美國工會勞工的工作可能不保，暗示該公司將關閉一些鋼鐵廠，且可能將其總部遷出關鍵搖擺州之首—賓州。在美國，「得賓州者，得天下」並非空穴來風，該州向來被視為是影響美國大選結果的關鍵戰區。